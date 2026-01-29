Comeback auf der grossen Bühne: Justin Bieber tritt bei den Grammys auf

Viele weitere Stars neben Justin Bieber

Während der Show werden zahlreiche weitere namhafte sowie angesagte Künstlerinnen und Künstler zu hören sein. So sind für den 1. Februar neben anderen auch Auftritte von Addison Rae (25), Alex Warren (25), Pharrell Williams (52) und Sabrina Carpenter (26) geplant. Lauryn Hill (50) von den Fugees soll zu Ehren der verstorbenen D‹Angelo (1974–2025) und Roberta Flack (1937–2025) performen. Dem im vergangenen Sommer gestorbenen Ozzy Osbourne (1948–2025) werden unter anderem Post Malone (30), Chad Smith (64) von den Red Hot Chili Peppers und Slash (60) von Guns N› Roses die Ehre erweisen.