Comeback für Will Smith? «Bad Boys 4» startet stark an Kinokassen

In Nordamerika spielte «Bad Boys: Ride or Die» an seinem Startwochenende 56 Millionen US–Dollar ein. Weltweit erreichte die Actionkomödie 104,6 Millionen Dollar. Kein überragendes Ergebnis, aber immerhin. Der Vorgänger «Bad Boys for Life» war 2020 jedoch noch mit 62,5 Mio. Dollar gestartet – und das mitten in der Corona–Pandemie. «Bad Boys 3» war der erfolgreichste Film des ersten Corona–Jahres.