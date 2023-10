Comeback in New York: Herzogin Meghan zeigt sich elegant und leger

Lässige Jacke

Laut britischer «Daily Mail» wurden Harry und Meghan in einem Konvoi von sieben abgedunkelten Fahrzeugen zu dem Gipfeltreffen begleitet. Der letzte Aufenthalt in New York sorgte aufgrund eines Paparazzi–Zwischenfalls für einige Aufregung. Im Mai waren die Sussexes zur «Women of Vision»–Gala gekommen, bei der Meghan einen Award erhielt. Damals wurde ihr Aufenthalt durch eine «nahezu katastrophale Verfolgungsjagd durch eine Gruppe äusserst aggressiver Paparazzi» überschattet, wie es ein Sprecher des Paars bezeichnete. Ob die Szenen wirklich so gefährlich waren, wie von den Sussexes geschildert, wurde danach eifrig diskutiert. Laut des Sprechers sei das Auto, in dem das Paar samt Meghans Mutter Doria Ragland (67) sass, mehr als zwei Stunden lang verfolgt worden. Ihr Fahrer widersprach dieser Darstellung jedoch.