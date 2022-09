Comeback nach rund 30 Jahren: Kommt «Hocus Pocus 2» ans Original ran?

Und genau das ist es, was «Hocus Pocus 2» so charmant macht. Die Hexen stammen ursprünglich aus dem 17. Jahrhundert. In den 90ern kehrten sie erstmals wieder zu den Lebenden zurück. Angekommen in 2022 sind sie offensichtlich komplett überfordert mit der Technik, dem Lifestyle und all den Erfindungen, die es sowohl 1693 als auch 1993 noch nicht gab.