Nach heftiger Kritik und einer vierjährigen Pause kehrt die «Victoria's Secret»-Show 2023 in einem neuem Format zurück: Die Dessous-Marke präsentiert ihre Kollektion erstmals als Spielfilm, wie sie in den sozialen Medien und auf ihrer Website mitteilt. Der als «The Victoria's Secret Tour» angekündigte Film soll eine Gruppe von 20 Kreativen aus aller Welt bei der Konzeption von vier Modeschauen in Bogotá, Lagos, London und Tokio begleiten.