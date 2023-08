Comeback von Michael Wendler abgesagt

Ross Anthony wollte nicht mit Michael Wendler in Verbindung gebracht werden

Noch tags zuvor kündigte er die Konzertreihe, die von 27. April bis 4. Mai 2024 stattfinden hätte sollen, ebenfalls via Instagram an. Neben dem grossen Comeback von Michael Wendler auf einer Konzertbühne hätten auch Ross Antony (49) und zahlreiche weitere Musiker auftreten sollen. Auch eine Autogrammstunde mit Wendler und seiner Frau Laura Müller (23) waren angekündigt. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, hätten sowohl Anthony als auch der Sänger Julian David (33) ihre Teilnahme zurückgezogen, weil sie nicht mit Wendler in Verbindung gebracht werden wollten.