Comedian Carolin Kebekus hat Song für Fussball-WM im Sommer aufgenommen

Vom 20. Juli bis 20. August soll in Australien und Neuseeland die 9. Fussball-Weltmeisterschaft der Frauen stattfinden. Die deutschen WM-Teilnehmerinnen erhalten im Vorfeld des Turniers Unterstützung von der beliebten Komikerin Carolin Kebekus (43). Sie hat am Donnerstag auf YouTube und in sozialen Netzwerken ihren WM-Song mit dem Titel «Wir Ihr Alle Eins» veröffentlicht.