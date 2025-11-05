Comedian Tutty Tran macht rassistischen Angriff öffentlich

Tran berichtet, dass er in seinem Leben bereits häufig mit dem Satz «Du scheiss Schlitzauge» konfrontiert worden sei. «Jedes Mal ist einmal zu viel», betont er. Diesmal sei es jedoch nicht bei Worten geblieben. «Ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Ich habe versucht, mit Worten etwas zu erreichen – so, wie ich es immer mache: im Austausch und mit Respekt. Hat diesmal nicht funktioniert. Manche Menschen wollen gar nicht reden. Sie wollen verletzen», so der Berliner Content–Creator.