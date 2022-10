Der Komiker und Moderator hatte sich nach Vorwürfen einer Ex-Freundin für längere Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. In eigenen Statements erklärte er, dass die Vorwürfe juristisch bereits widerlegt worden seien. Nachdem er schon im Sommer wieder auf Tour ging, folgte jetzt also auch sein Comeback auf einem roten Teppich. Für Anfang 2023 kündigte der Sender Sat.1 bereits an, dass Mockridge in der Show «Die besten Comedians Deutschlands» zu sehen sein wird.