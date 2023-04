Comedy-Quizshow «Genial daneben» kehrt im Mai auf RTLzwei zurück

Neue Show «Promi Game Night»

Ab 21:15 Uhr folgt dann das neue Format «Promi Game Night - Wir spielen für deinen Traum». In der deutschen Adaption der amerikanischen Spielshow «Hollywood Game Night» treten zwei Teams aus jeweils zwei Promis und einem nicht-prominenten Kandidaten in Spielen gegeneinander an. Jedes Team kämpft darum, möglichst viele Punkte zu sammeln, um so einen Wunsch des nicht-prominenten Mitglieds in Erfüllung gehen zu lassen.