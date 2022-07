Comic-Con in San Diego: Keanu Reeves zeigt neuen «John Wick»-Trailer

Keanu Reeves (57) hat Fanherzen höherschlagen lassen: Am Freitag (22. Juli) war er gleich bei zwei Panels auf der Comic-Con in San Diego zu Gast. Zunächst plauderte er über seine «BRZRKR»-Projekte, später präsentierte er an der Seite von Regisseur Chad Stahelski (53) einen ersten Teaser-Trailer zum vierten «John Wick»-Film.