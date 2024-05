Coming-out in TV-Show: Dannii Minogue identifiziert sich als queer

«I Kissed A Girl» ist die erste Datingshow für queere Frauen in Grossbritannien überhaupt. In der Reality–Serie leben zehn Single–Frauen zusammen in einer Luxus–Villa in Italien – und hoffen darauf, sich näherzukommen. Die Show ist ein Nachfolger zu «I Kissed A Boy», einem Format für homosexuelle Männer, das Dannii Minogue 2023 ebenfalls moderiert hat. Die Sängerin und Schauspielerin sagt laut «Daily Mail», es sei «surreal», dass es bisher noch keine Show für lesbische oder bisexuelle Frauen gegeben habe. Es sei «so wichtig» auch queere Frauen in der Dating–Welt zu sehen, so Minogue weiter. «Wir brauchen das.»