«Conan» und «Predator»: Zwei Arnold-Schwarzenegger-Kultfilme feiern Jubiläum

Die «Predator»-Formel, nach der das Alien in klassischer Abzählreim-Manier seine Beute killt, ist auch in der Gegenwart so beliebt wie vor 35 Jahren. Auf «Predator 2» - ausgerechnet mit Danny «Ich bin zu alt für den Scheiss» Glover (76) als Schwarzenegger-Ersatz - folgte 2010 «Predators» und 2018 «Predator: Upgrade». Hinter dem brandneuen Titel «Prey» von 2022 versteckt sich derweil ein Prequel zur Reihe, in dem sich US-amerikanische Ureinwohner gegen das Wesen aus dem All erwehren müssen.