Conchita Wurst zieht sich vom Eurovision Song Contest zurück

Tom Neuwirth, auch bekannt als Conchita Wurst (37), blieb nach dem ESC–Sieg eine feste Grösse im Rahmen des Wettbewerbs. Jetzt distanziert sich der Künstler vom Eurovision Song Contest. «Ich ziehe mich fortan aus dem Eurovision–Kontext zurück», benennt er seine Entscheidung in einem Instagram–Post. Der Wettbewerb habe sein «Leben geprägt», schreibt Neuwirth in einem Instagram–Beitrag. «Er war Bühne, Zuhause, Sprungbrett und ein Kapitel, für das ich zutiefst dankbar bin.» Als Künstler schwinge Veränderung jedoch immer mit.
Zukünftig wolle sich Neuwirth auf andere Projekte fokussieren und Raum für Neues schaffen. Doch er betont auch: «Die Verbindung zum ESC bleibt – als Teil meiner Geschichte, nicht als Ort meiner nächsten Schritte.» Zu dieser Entscheidung werde er sich nicht weiter äussern, heisst es.
Conchita Wurst wurde zur ESC–Ikone
Der Sänger holte 2014 mit dem Song «Rise Like A Phoenix» den ESC–Sieg für Österreich. Das war zuvor lediglich Udo Jürgens (1934–2014) gelungen. Neuwirth wurde mit seiner Kunstfigur Conchita Wurst zur ESC–Ikone. Nach seinem Sieg blieb er dem Wettbewerb viele Jahre erhalten. 2015 eröffnete er das Finale in Wien mit dem Motto–Lied «Building Bridges». In den Folgejahren war er immer wieder Teil der Show. 2024 suchte Neuwirth in der Sendung «Ich will zum ESC!» zusammen mit Rea Garvey nach Talenten für Deutschland. 2025 war er Teil der Jury des deutschen Vorentscheids.