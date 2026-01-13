Conchita Wurst zieht sich vom Eurovision Song Contest zurück

Conchita Wurst wurde zur ESC–Ikone

Der Sänger holte 2014 mit dem Song «Rise Like A Phoenix» den ESC–Sieg für Österreich. Das war zuvor lediglich Udo Jürgens (1934–2014) gelungen. Neuwirth wurde mit seiner Kunstfigur Conchita Wurst zur ESC–Ikone. Nach seinem Sieg blieb er dem Wettbewerb viele Jahre erhalten. 2015 eröffnete er das Finale in Wien mit dem Motto–Lied «Building Bridges». In den Folgejahren war er immer wieder Teil der Show. 2024 suchte Neuwirth in der Sendung «Ich will zum ESC!» zusammen mit Rea Garvey nach Talenten für Deutschland. 2025 war er Teil der Jury des deutschen Vorentscheids.