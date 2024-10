«Concordia - Tödliche Utopie»: Wissenswertes zur KI-Thriller-Serie

Steven Sowah als Idealist Noah Ericksen

Unterstützt wird Juliane Ericksen von ihrem Sohn Noah, gespielt von Steven Sowah (34). «Er glaubt zutiefst an die Ziele dieses super ambitionierten und revolutionären Projektes, ist also eigentlich sehr am Well–Being der Menschheit interessiert», so der Schauspieler über seine Figur. Doch Sowah zeigt auch auf, warum sich die Serie genau zwischen Utopie und Dystopie bewegt: «Das funktioniert nur in der Simulation, aber nicht in der echten Welt, in der man mit dem, was Menschen tun, denken und fühlen, offen umgehen muss.» Seiner Rolle Noah gehe es hauptsächlich um Macht und Kontrolle. «Da ist kein Platz mehr für Liebe und Miteinander.»