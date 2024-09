«Concordia - Tödliche Utopie»: ZDF-Serie mit grossen Visionen

Die Zuschauerinnen und Zuschauer erleben Concordia mit Thea Ryan, gespielt von Ruth Bradley (37), die nach dem Mord als Krisenmanagerin in die Stadt gerufen wird. Zusammen mit Isabelle Larsson, gespielt von Nanna Blondell (38), ist sie mit der internen Ermittlung in dem Fall betraut. Blondell dürfte einigen durch ihre Rolle in «House of the Dragon» (seit 2022) bekannt sein. Ihre Rolle in «Concordia – Tödliche Utopie» bietet in der ZDF–Serie noch den grössten emotionalen Anker.