«Cooking Academy»-Star Matthias Brüggenolte: Darum macht er Kochvideos

Sie bringen Serien–Erfahrung mit, waren unter anderem lange im Cast von «Alles was zählt». Dort starb Ihre Rolle Justus den Serientod. Wie war diese Erfahrung für Sie?

Brüggenolte: Diese Erfahrung musste ich wohl machen, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Und das ist ein grosses Glück! Aber diese Erfahrung zu machen, war nicht so schön. Es war ja mein erstes Mal, dass ich eine Rolle, eine neue Rolle ins Leben rufen durfte, beziehungsweise ihr Leben einhauchen durfte. Ich habe sie quasi grossgezogen und durch so viele Situationen und Umstände begleitet. Da bleibt immer etwas von einem Schauspieler zurück. Oder anders gesagt, in allem steckt immer ein bisschen von mir. Menschen, die mit Schauspiel nicht so viel zu tun haben, verstehen das manchmal gar nicht. Aber tatsächlich: als Justus starb, sass ich zu Hause am Tisch und hatte dieses Gefühl von «da ist jemand nahes gestorben». Klingt verrückt, war aber so. Nicht cool.