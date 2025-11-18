Cool durch die Kälte: Stylische Looks für den Spätherbst

Die Novembertage sind oft grau, windig und ungemütlich. Modisch muss das jedoch kein Nachteil sein. Mit den passenden Materialien, Farben und Kombinationen entstehen Looks, die selbst an kalten Tagen warm halten und dennoch modern wirken.
Mit Vintage–Touch
Wer im Spätherbst nicht zum Strickpulli greifen will, kann stattdessen ein Hemd als Basis wählen. Der simple Trick für kühle Tage: ein schlichtes Camisole–Top darunter. Dazu passen helle Jeans und ein Nietengürtel, die dem Outfit einen coolen Touch verleihen. Eine Vintage–Jacke wertet die Kombination auf und unterstreicht die eigene Persönlichkeit. Beim Fahrradfahren oder bei kaltem Wind sind Handschuhe praktisch – und besonders mit Karomuster stylisch. Wildleder–Stiefeletten komplettieren den Look. Bei Regen empfiehlt sich jedoch ein Paar aus Leder.
Glitzer als Stimmungsmacher
Für gute Laune an trüben Tagen sorgen glitzernde Layering–Looks. Basics wie ein cremefarbenes Henley–Shirt und eine Jeans können mit einem transparenten Rock voller Glitzer und Pailletten schnell aufgewertet werden. Noch cooler wirkt der Look mit einer passenden Tasche. Eine Faux–Fur–Jacke mit krausem Fell und fingerlose Handschuhe spenden Wärme, während ein breiter Gürtel mit grosser Schnalle alle Elemente harmonisch miteinander verbindet. Auch hier sind Stiefeletten oder andere Boots eine gute Option.
Cozy Loafer
Doch es müssen nicht immer Stiefel sein. Auch Loafer begleiten uns weiter bei sinkenden Temperaturen. Mit Shearling–Besatz und kombiniert mit Stricksocken halten sie warm. Oben darf es auch gemütlich sein: Ein figurbetonter Strickpulli und eine braune Lederjacke sind die ideale Wahl dazu – genau so wie eine dunkelblaue Wide–Leg–Jeans. Wird es abends zu kühl, wärmt eine Leggings unter der Jeans.
Warmer Urban–Style
Auch eine Jacke ist an späten Herbsttagen kein Muss. Ein dicker Schal, elegant über Pullover oder Hoodie gelegt, bildet eine wärmende, zweite Lage. Eine grüne Cargohose ergänzt den urbanen Look, Karo–Vans oder Converse unterstreichen den lässigen Style. Mit den richtigen Accessoires wird das Ensemble perfekt. Je nach Wetterlage bietet sich eine Sonnenbrille oder eine Mütze an.