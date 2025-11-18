Cool durch die Kälte: Stylische Looks für den Spätherbst

Mit Vintage–Touch

Wer im Spätherbst nicht zum Strickpulli greifen will, kann stattdessen ein Hemd als Basis wählen. Der simple Trick für kühle Tage: ein schlichtes Camisole–Top darunter. Dazu passen helle Jeans und ein Nietengürtel, die dem Outfit einen coolen Touch verleihen. Eine Vintage–Jacke wertet die Kombination auf und unterstreicht die eigene Persönlichkeit. Beim Fahrradfahren oder bei kaltem Wind sind Handschuhe praktisch – und besonders mit Karomuster stylisch. Wildleder–Stiefeletten komplettieren den Look. Bei Regen empfiehlt sich jedoch ein Paar aus Leder.