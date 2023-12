«Cooler alter Sack»: Thomas Gottschalk gratuliert Mike Krüger

Alles Gute von «der anderen Supernase»

Zu einem Foto, dass die beiden TV–Stars Arm in Arm miteinander zeigt, schrieb Gottschalk in seinem Instagram–Posting: «Mike, ich gratuliere Dir nicht nur herzlich zum Geburtstag, sondern auch zu Deinem aktuellen Hit.» Damit meint er Krügers aktuelles Lied «Alter weisser Mann», das am 8. Dezember erschienen ist. In Anlehnung daran fügte Gottschalk hinzu: «Aber wenn ich mir unser Foto anschaue, fällt mir eher ‹cooler alter Sack› ein, als ‹alter weisser Mann›.» Dann schickte er noch ein «Happy Birthday von der anderen Supernase» hinterher.