Cora Schumacher: Scheidung machte sie zu einer starken Frau

Alles, wofür sie heute stehe und was sie besitze, «habe ich selbst geschaffen», erklärt Cora Schumacher stolz und beschreibt sich selbst als «Buchhalterin, Immobilienverwalterin, Hausfrau, Gärtnerin, Fernsehpersönlichkeit, Influencerin und Mama». Trotzdem sei sie nicht immer stark. «Manchmal fühle ich mich einfach nur traurig und verletzlich. Die bösen Kommentare über mich in den sozialen Medien, von Menschen, die mich gar nicht kennen, gehen nicht spurlos an mir vorüber.» Ihr Aussehen sei für sie eine Art Schutzmauer, «hinter der ich mich verstecke».