Cora Schumacher und Oliver Pocher? So reagieren die Fans

Diese Promi–Kombi sorgt derzeit für viel Aufsehen: Einen Tag vor dem Dschungelcamp–Start berichtete «Bild» über ein angebliches Techtelmechtel zwischen Oliver Pocher (45) und Cora Schumacher (47). Und schon in der ersten Folge bestätigte die Ex von Rennfahrer Ralf Schumacher (48) am späten Freitagabend, dass sie was mit dem Comedian gehabt habe und sogar in ihn «verknallt» sei. Doch viele der 4,71 Millionen Zuschauer kaufen ihr diese Liebes–Beichte nicht ab. In den sozialen Netzwerken wird nach dem Dschungel–Auftakt eifrig diskutiert, ob sich das Promi–Paar wirklich näher gekommen ist – oder es sich lediglich um einen cleveren PR–Schachzug handelt.