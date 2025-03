Corey Feldman: Darum ist er heute noch sauer auf Johnny Depp

Über 30 Jahre nachdem der Film in die Kinos gekommen war, kann Schauspieler Corey Feldman (53) einem ganz bestimmten Kollegen offenbar immer noch nicht vergeben, dass er nicht in «Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa» zu sehen war. In einer neuen Folge des Podcasts «The Magnificent Others» von Billy Corgan (58) hat Feldman verraten, dass er Johnny Depp (61) die Schuld dafür gibt, keine Rolle in dem Filmklassiker von 1993 bekommen zu haben.