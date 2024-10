Corinna Harfouch: Die grandiose Schauspielerin wird 70

Über 100 Kino– und TV–Filme

«Corinna Harfouch also: Ein Name, der wie eine kühle Brise über die Lippen kommt, der sich flüstern lässt und doch eine gewisse Kantigkeit besitzt, was man exotisch nennen würde, wenn ihre Erscheinung das nicht verbieten würde...», urteilte Michael Althen einst im «Spiegel» hellsichtig und beschrieb ihre «ziemlich kräftige Nase im breitwangigen, fast scharfkantigen Gesicht; der blassblaue Blick, dem nichts zu entgehen scheint und der von Erstaunen bis Verachtung so ziemlich alles widerspiegeln kann; das leise Lächeln, das ihre Mundwinkel mal mild, mal spöttisch und immer wieder herausfordernd umspielt. Mit mir, verkündet ihr Ausdruck, ist nicht zu spassen. Umso überraschender ist es, wie viel Spass sie in ihren Filmen hat.»