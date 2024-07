Corinna Schumacher zu Besuch bei der Formel 1 in Spa

Im Jahr 1991 ging der Formel–1–Stern von Michael Schumacher (55) am belgischen Circuit de Spa–Francorchamps auf, als er sein erstes Rennen im Jordan absolvierte und alle überzeugte. Ein Jahr später holte Schumi seinen ersten Formel–1–Sieg in Spa. Insgesamt gewann Michael Schumacher sechsmal in Spa, so oft wie kein anderer Formel–1–Fahrer. 2012 feierte er dort zudem seine 300. Grand–Prix–Teilnahme.