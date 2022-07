Corona-Infektion: US-Präsident Joe Biden hat noch Halsschmerzen

Er arbeitet aus der Isolation

Am Donnerstag hatte das Weisse Haus erklärt, Joe Biden sei am Morgen des 21. Juli positiv getestet worden. Der 79-Jährige habe bereits seine zweite Booster-Impfung erhalten und leide unter «sehr milden Symptomen». In der Mitteilung der Pressesprecherin hiess es weiter, dass durch das Medikament Paxlovid das Risiko eines schweren Verlaufs vermindert werden soll. Seine Amtsgeschäfte führt der US-Präsident aus der Isolation weiter. An Besprechungen nimmt er per Telefon und Videotelefonie teil.