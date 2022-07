Corona-Nachwirkungen: Alexander Klaws ist «gewaltig» genervt

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg mussten am Donnerstag erneut auf Alexander Klaws (38) verzichten. Am Nachmittag meldete sich der Sänger und Schauspieler bei Instagram und erklärte, warum er ausgefallen ist. «Ich habe mit Nachwirkungen meiner Corona-Infektion zu kämpfen», schrieb er in einer Story. Es sei «sehr plötzlich» gekommen und «nervt gewaltig».