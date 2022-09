Am meisten Freude bereitet habe ihm die Teamarbeit am Set, erklärt Bridges, der auch als einer der ausführenden Produzenten an der Serie beteiligt ist. «Bei all den Filmen, die ich bisher gemacht habe, mag ich am liebsten die Zusammenarbeit mit all diesen verschiedenen Menschen, nicht nur mit den Schauspielern, sondern den Autoren, den Regisseuren bis hin zu Kostüm und Maske.» Zudem habe er in seiner Karriere schon immer gerne Stunts gedreht und in «The Old Man» hätten die Stuntkoordinatoren «wunderbare Kampfszenen» kreiert, sagt Bridges. «Diese zu planen, zu proben und die Illusion vor der Kamera zu erschaffen, man würde das Ganze zum ersten Mal machen, hat erneut sehr viel Spass gemacht.»