Corona-Welle bei «Let's Dance»: Zieht RTL die Reissleine?

Corona-Welle bei «Let's Dance»: In der RTL-Tanzshow fallen am kommenden Freitag zwei Prominente wegen einer Corona-Infektion aus: Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (49) und Caroline Bosbach (32) sind nicht die ersten Stars, die es in der aktuellen Staffel erwischt hat. Dennoch wird die Sendung wie geplant fortgesetzt. «Unsere Produktion findet unter 2G+ Regelung statt und Freitag geht es weiter», erklärte der Sender auf Nachfrage von spot on news zum Sicherheitskonzept.