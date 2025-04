«Count My Lies»: Lindsay Lohan soll Serien-Hauptrolle übernehmen

Aktuell warten die Fans von Lindsay Lohan auf ihr Kino–Comeback und die Rückkehr einer ihrer Kultrollen: Gemeinsam mit Jamie Lee Curtis (66) mimt sie in der offiziellen Fortsetzung «Freakier Friday» erneut das chaotisch liebenswerte Mutter–Tochter–Duo aus «Freaky Friday» (2003). In den Vereinigten Staaten soll «Freakier Friday» am 8. August in die Kinos kommen, in Deutschland bereits einen Tag zuvor am 7. August.