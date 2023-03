«Everything Everywhere All at Once»

«Everything Everywhere All at Once» sorgte schon bei den Golden Globes für Preis-Überraschungen. Und auch in Deutschland hatten das Sci-Fi-Abenteuer bei seinem Kinostart im April 2022 nur wenige auf dem Schirm. Allerdings konnte der Fantasy-Film über Multiple Universen sowohl Kritiker als auch Zuschauer überzeugen. Mittlerweile ist «Everything Everywhere All at Once» wieder in ausgewählten Kinos zu sehen. Bei YouTube, Amazon Prime Video und Co. steht der Film zum Kauf oder zum Leihen zur Verfügung.