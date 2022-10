Country-Legende Jody Miller ist tot

Die Country-Sängerin Jody Miller ist am Donnerstag im Alter von 80 Jahren gestorben. Das gab ihr Management auf der offiziellen Facebook-Seite der Künstlerin bekannt. «Unsere süsse Jody ist heute Morgen in den Himmel gegangen», heisst es dort. Sie sei an Komplikationen in Verbindung mit ihrer Parkinson-Erkrankung verstorben.