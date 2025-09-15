Schweizer Illustrierte Logo

  3. Countrysängerin Reba McEntire: Verlobung nach fünf Jahren Beziehung
Mit Schauspieler Rex Linn

Countrysängerin Reba McEntire: Verlobung nach fünf Jahren Beziehung

Überraschung bei der Verleihung der Emmy Awards: Reba McEntire und Rex Linn haben verraten, dass sie sich nach fünf Jahren Beziehungen verlobt haben. Der Schauspieler soll bereits vor einigen Monaten um die Hand der Sängerin angehalten haben.

Rex Linn und Reba McEntire gehen nach fünf Jahren Beziehung den nächsten Schritt.
Rex Linn und Reba McEntire gehen nach fünf Jahren Beziehung den nächsten Schritt. imago images/UPI Photo/CHIS CHEW

Countrysängerin Reba McEntire (70) und Schauspieler Rex Linn (68) haben auf dem roten Teppich der Emmys ihre Verlobung bestätigt. Das Paar ist seit fünf Jahren liiert, kennt sich aber schon einige Jahrzehnte.

Angeblich schon seit einigen Monaten verlobt

McEntire bestätigte die freudige Nachricht in einem Interview mit E! News, in dem der Reporter Linn als McEntires «Verlobten» bezeichnete. Am linken Ringfinger prangte ein schwarzer Ring. «Es ist vor ein paar Monaten passiert und sie sind sehr glücklich», erzählte eine Quelle gegenüber «People» über ihre Verlobung.

Die 70–Jährige war am Sonntagabend Teil der Emmy–Tribute zum 40. Jubiläum von «Golden Girls» und sang zusammen mit Karen Fairchild und Kimberly Schlapman aus «Little Big Town» den beliebten Titelsong der Show «Thank You for Being a Friend». Zudem überreichte sie den Preis für die herausragendste Nebendarstellerin in einer Comedy–Serie.

Sie arbeiten zusammen

Die Sängerin lernte den Schauspieler am Set des Fernsehfilms «The Gambler» aus dem Jahr 1980 kennen und freundete sich mit ihm an, begannen aber erst 2020, miteinander auszugehen. Die beiden spielen derzeit gemeinsam in der Sitcom «Happy's Place».

Reba McEntire war zuvor von 1976 bis 1987 mit dem Steer–Wrestling–Champion und Rancher Charlie Battles und von 1989 bis 2015 mit Narvel Blackstock verheiratet, mit dem sie den 35–jährigen Sohn Shelby hat.

Von SpotOn vor 29 Minuten
