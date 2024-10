Countrystar Brantley Gilbert: Ehefrau bringt Baby im Tourbus zur Welt

In einem Video, das der Sänger anschliessend auf Instagram teilte, sind die Geschehnisse teilweise zu sehen. So bricht Gilbert das Konzert in dem Clip sofort ab und rennt Richtung Tourbus. Als nächstes ist das Baby zu sehen und Gilbert, wie er am Telefon unter Tränen seine Mutter über den neuen Enkel informiert. Diese fragt, wie es Amber gehe, und Gilbert antwortet lachend: «Sie ist eine verdammte Wilde!»