«#CoupleChallenge»: Iris Klein tritt mit ihrem neuen Partner an

Für Stefan Braun, der vor der Beziehung mit Klein nicht in der Öffentlichkeit stand, ist es der erste Auftritt in einer Realitysendung. Seit Februar 2024 ist der Vertriebler mit der Mutter von Daniela Katzenberger (38) liiert, inzwischen wohnt das Paar zusammen und ist sogar verlobt. Davor sorgte Klein mit ihrer öffentlichen Trennung von Ex–Mann Peter Klein (57) sowie einer weiteren turbulenten Beziehung für Schlagzeilen. Aktuell ist sie auch bei «Promis unter Palmen» in Sat.1 zu sehen.