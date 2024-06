Courteney Cox wurde 60: Jennifer Aniston teilt emotionale Worte

Courteney Cox ist sichtlich gerührt

Courteney Cox reagierte emotional auf die Worte ihrer Freundin. «Wow, ich weine so sehr. Das ist das Süsseste, was ich je gelesen habe. Ich liebe dich so sehr», kommentierte sie die Fotos. Auch ihre Tochter Coco Arquette (20), deren Patentante Jennifer Aniston ist, war begeistert von den Glückwünschen für ihre Mama. «Ich liebe dich, Nuna», schrieb sie unter den Beitrag.