Courtney B. Vance bekommt Stern gegenüber seiner Frau Angela Bassett

Vance ist sich der Tragweite bewusst

«Wenn man lange genug in diesem Geschäft ist, gibt es bestimmte Dinge, auf die man blickt», sagte Courtney B. Vance vor der Feier «Variety». «Aber Auszeichnungen sind nicht das, worauf ich hinarbeite, denn die Arbeit steht für mich an erster Stelle – und das Leben so zu leben, dass meine Eltern und unsere Kinder stolz auf mich sein können.»