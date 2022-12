Courtney Love soll wegen Brad Pitt «Fight Club»-Rolle verloren haben

Courtney Love wollte nicht, dass Brad Pitt Kurt Cobain spielt

Zum Hintergrund erklärt Love, dass Pitt in der damaligen Zeit mit dem Vorschlag an sie herangetreten sei, in einem Filmprojekt von Regisseur Gus Van Sant (70) ihren verstorbenen Ehemann Kurt Cobain zu verkörpern. Dies aber habe Love abgelehnt. «Ich liess Brad nicht Kurt spielen», so Love wörtlich. «Ich wurde sehr wütend. Ich spiele nicht Faust. Wer zur Hölle, denkst du, bist du?», erinnert sie sich an ihre damaligen Überlegungen und Gedankengänge. Sie habe zudem nicht den Eindruck gehabt, dass der spätere Oscarpreisträger Pitt den Nirvana-Frontman wirklich verstehen würde.