Courtney Love übt scharfe Kritik an «sexistischer» Rock Hall of Fame

Sängerin Courtney Love (58) hat die legendäre Rock and Roll Hall of Fame mit scharfen Worten kritisiert. In einem Meinungsartikel im britischen «Guardian» wirft die Witwe von Nirvana-Frontman Kurt Cobain (1967-1994) und Sängerin der Band Hole der in der US-Stadt Cleveland beheimateten Ruhmeshalle «sexistisches Gatekeeping» vor. Lediglich 8,5 Prozent aller in die Hall of Fame aufgenommen Musiker seien weiblich, wie Love unter Berufung auf eine Berechnung der Musikjournalistin Jessica Hopper anführt.