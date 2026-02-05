Cover-Up Tattoo: Brooklyn Beckham löscht Papa David von seiner Haut

Brooklyn Beckham (26) meint es offensichtlich ernst mit dem Bruch mit seiner Familie. Auch auf seiner Haut möchte er wohl nicht mehr an sie erinnert werden. Er soll sich nun Tattoos, die seinem Vater David (50) und seiner Mutter Victoria (51) gewidmet waren, überstechen lassen haben.
Seestern und Rettungsringe statt «DAD»
Bilder, die «The Sun» veröffentlicht hat, zeigen Brooklyn Beckham in Los Angeles mit einem veränderten Anker–Tattoo auf seinem rechten Arm. Dies trug einst in der Mitte in Grossbuchstaben das Wort «DAD». Nun ist dieser Schriftzeug mit einem Seestern und zwei Rettungsringen überdeckt. Eine Quelle teilte der Zeitung mit, dass Brooklyn sich einer Laserbehandlung unterzogen habe, um das Tattoo zu verändern. «Er wollte es loswerden», so der Insider weiter. «Er leidet so sehr, dass es nicht aufrichtig wäre, eine solche Ehrung an seinem Körper zu belassen.» Und wohl nicht nur das: Auch das Tattoo auf der Brust, das seiner Mutter gewidmet war, soll er bereits überstechen lassen haben.
Der lange schwelende Familienstreit der Beckhams eskalierte im Januar, nachdem Brooklyn in seinen Instagram–Storys eine Erklärung veröffentlicht hatte , in der er mit seinen Eltern abrechnete. Der älteste Beckham–Spross betonte, er wolle sich nicht mit seiner Familie versöhnen, und warf seinen Eltern vor, seine Ehe mit Nicola Peltz (31) zerstören zu wollen. Er behauptete ausserdem, seine Mutter habe auf seiner Hochzeit im Jahr 2022 «unangemessen» mit ihm getanzt .
Nicolas Vater Nelson Peltz hofft auf «eine lange und glückliche Ehe»
Während die Beckhams zu den Vorwürfen bisher nicht Stellung genommen haben, sprach Nicolas Vater Nelson Peltz (83), das Thema am Dienstag an. «War meine Familie in letzter Zeit in der Presse? Mir ist überhaupt nichts aufgefallen», scherzte er während einer Fragerunde bei der WSJ Invest Live–Veranstaltung in West Palm Beach, Florida, wie «Page Six» berichtete. Er habe seiner Familie geraten, sich «von der Presse fernzuhalten». Weiter sagte er: «Meine Tochter und die Beckhams sind eine ganz andere Geschichte, die heute nicht Thema dieser Berichterstattung sein soll.» Seiner Tochter und seinem Schwiegersohn gehe es jedoch «grossartig» und er freue sich darauf, «dass sie eine lange und glückliche Ehe führen werden».