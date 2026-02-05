Cover-Up Tattoo: Brooklyn Beckham löscht Papa David von seiner Haut

Seestern und Rettungsringe statt «DAD»

Bilder, die «The Sun» veröffentlicht hat, zeigen Brooklyn Beckham in Los Angeles mit einem veränderten Anker–Tattoo auf seinem rechten Arm. Dies trug einst in der Mitte in Grossbuchstaben das Wort «DAD». Nun ist dieser Schriftzeug mit einem Seestern und zwei Rettungsringen überdeckt. Eine Quelle teilte der Zeitung mit, dass Brooklyn sich einer Laserbehandlung unterzogen habe, um das Tattoo zu verändern. «Er wollte es loswerden», so der Insider weiter. «Er leidet so sehr, dass es nicht aufrichtig wäre, eine solche Ehrung an seinem Körper zu belassen.» Und wohl nicht nur das: Auch das Tattoo auf der Brust, das seiner Mutter gewidmet war, soll er bereits überstechen lassen haben.



Der lange schwelende Familienstreit der Beckhams eskalierte im Januar, nachdem Brooklyn in seinen Instagram–Storys eine Erklärung veröffentlicht hatte , in der er mit seinen Eltern abrechnete. Der älteste Beckham–Spross betonte, er wolle sich nicht mit seiner Familie versöhnen, und warf seinen Eltern vor, seine Ehe mit Nicola Peltz (31) zerstören zu wollen. Er behauptete ausserdem, seine Mutter habe auf seiner Hochzeit im Jahr 2022 «unangemessen» mit ihm getanzt .