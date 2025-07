Cowboystiefel im Sommer: So trägt man den Trend jetzt

Cowboystiefel sind diesen Sommer im Trend

Ob in Schwarz, Weiss, Metallic oder klassischem Braun – Cowboyboots feiern 2025 ein fulminantes Comeback. Labels wie Isabel Marant, Ganni oder Chanel haben Western–Elemente längst in ihre Kollektionen integriert. Und auch auf TikTok und Instagram zeigt sich: Der Wilde Westen ist im Mainstream angekommen. Was einst fürs Reiten gedacht war, passt heute zu Denim, Midikleid und Office–Look – ganz ohne Stilbruch.