Crazy-Town-Manager-meldet sich zu Wort: Daran starb Shifty Shellshock

Am 24. Juni 2024 starb Shifty Shellshock im Alter von 49 Jahren in seinem Haus in Los Angeles. Nun ist die Todesursache des Sängers von Crazy Town bekannt, der mit bürgerlichem Namen Seth Binzer hiess. Er starb an einer versehentlichen Überdosis, wie Howie Hubberman, der Manager von Crazy Town, gegenüber dem Promimagazin «People» bestätigte. «Die Todesursache war eine Kombination aus verschreibungspflichtigen Medikamenten und auf der Strasse gekauften Drogen», sagte Hubberman. Um welche Substanzen es sich im Detail handelte, gab er nicht bekannt.