Creative Arts Emmys: Samurai-Epos «Shōgun» stellt Rekord auf

Mit seinen bislang 14 gewonnenen Preisen hat die FX–Produktion demnach schon jetzt die meisten Emmys in einem einzelnen Jahr abräumen können. Der bisherige Rekordhalter (13 Preise) war die Miniserie «John Adams – Freiheit für Amerika» über den gleichnamigen Gründervater und zweiten Präsidenten der USA, dargestellt von Paul Giamatti (57). Seinen Rekord kann «Shōgun» am kommenden Wochenende noch ausbauen – acht weitere Nominierungen in den Hauptkategorien stehen noch aus. Allerdings konkurrieren in einigen davon gleich mehrere «Shōgun»–Stars miteinander, etwa in der Nebendarsteller–Kategorie – Tadanobu Asano (50) und Takehiro Hira (50).