Cremige Brokkoli-Spinat-Suppe mit Shrimps

Wenn frisches Grün auf dem Teller landet, schmeckt der Frühling gleich doppelt so gut. Diese cremige Suppe aus Brokkoli und Spinat überzeugt mit samtiger Konsistenz und wird durch zarte Shrimps zum vollwertigen Gericht.
Zutaten (4 Personen)
500 g Brokkoli
200 g frischer Blattspinat
300 g Shrimps (geschält, küchenfertig)
2 Schalotten
2 Knoblauchzehen
1 mittelgrosse mehligkochende Kartoffel
800 ml Gemüsebrühe
200 ml Sahne
2 EL Olivenöl
1 EL Butter
1 Bio–Zitrone (Abrieb und Saft)
1 Prise Muskatnuss
1 Prise Chiliflocken
Meersalz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
Kochutensilien: Grosser Suppentopf, Pfanne, Stabmixer, Schneidebrett, Schälmesser, Messbecher, Sieb
Zubereitung (40 Minuten)
1. Die Schalotten und den Knoblauch schälen und fein würfeln. Den Brokkoli waschen, die Röschen vom Strunk trennen und in gleichmässige Stücke schneiden. Die Kartoffel schälen und in kleine Würfel schneiden. Den Blattspinat waschen und von dicken Stielen befreien.
2. In einem grossen Suppentopf die Butter zusammen mit dem Olivenöl bei mittlerer Hitze schmelzen. Die Schalottenwürfel darin etwa drei Minuten glasig dünsten, bis sie weich werden und süsslich duften. Den Knoblauch hinzufügen und kurz mitbraten.
3. Die Kartoffelwürfel und die Brokkoliröschen in den Topf geben und einige Minuten unter gelegentlichem Rühren anschwitzen. Die Gemüsebrühe angiessen, aufkochen lassen und bei mittlerer Hitze etwa 15 Minuten köcheln lassen.
4. Den Blattspinat in den Topf geben und nur ein bis zwei Minuten zusammenfallen lassen – so bleiben die leuchtend grüne Farbe und das frische Aroma erhalten. Die Sahne zugiessen und die Suppe mit dem Stabmixer zu einer samtigen Konsistenz pürieren. Mit Salz, Pfeffer, einer Prise frisch geriebener Muskatnuss und einem Spritzer Zitronensaft abschmecken.
5. Währenddessen in einem kleinen Topf Wasser mit dem Lorbeerblatt, etwas Zitronenabrieb und einer grosszügigen Prise Salz zum Kochen bringen. Die Hitze reduzieren, sodass das Wasser nur noch leicht siedet. Die Shrimps hineingeben und bei sanfter Hitze etwa zwei bis drei Minuten ziehen lassen, bis sie zartrosa und durchgegart sind. Mit einer Schaumkelle herausheben und kurz abtropfen lassen.
Anrichtetipps
Die Suppe in vorgewärmte Suppenschalen füllen. Die Shrimps dekorativ in der Mitte platzieren und mit etwas Olivenöl, etwas Zitronenabrieb und frisch gemahlenem Pfeffer vollenden.
Getränkeempfehlung
Ein trockener Grüner Veltliner mit seiner mineralischen Frische unterstreicht die grünen Aromen der Suppe und harmoniert wunderbar mit den Shrimps.
Ein selbst aufgegossener Minz–Zitronen–Eistee bietet als alkoholfreie Alternative eine erfrischende Begleitung, deren Kräuternote das Gericht perfekt ergänzt.
Rezeptvariationen
Für eine vegetarische Version die Shrimps durch gebratene Halloumi–Würfel oder knusprig geröstete Kichererbsen ersetzen.
Wer es noch samtiger mag, kann einen Esslöffel Crème fraîche in die Suppe einrühren.