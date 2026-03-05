Cremige Brokkoli-Spinat-Suppe mit Shrimps

5. Währenddessen in einem kleinen Topf Wasser mit dem Lorbeerblatt, etwas Zitronenabrieb und einer grosszügigen Prise Salz zum Kochen bringen. Die Hitze reduzieren, sodass das Wasser nur noch leicht siedet. Die Shrimps hineingeben und bei sanfter Hitze etwa zwei bis drei Minuten ziehen lassen, bis sie zartrosa und durchgegart sind. Mit einer Schaumkelle herausheben und kurz abtropfen lassen.