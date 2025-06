Cressida Bonas: Baby Nr. 2 ist auf der Welt

Anfang des Jahres hatte Bonas in einem Essay für das «Spectator»–Magazin ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht und dabei offen über ihre IVF–Behandlung gesprochen. «Ich bin jetzt weit in meiner zweiten Schwangerschaft. Nachdem wir beim ersten Mal durch IVF empfangen hatten, hatten wir das Glück, einen weiteren Embryo in einem Gefrierschrank gelagert zu haben», schrieb sie damals.