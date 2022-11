Die Totenasche bewahrt Cristiano Ronaldo in seinem Anwesen auf

Der gläubige Katholik Ronaldo enthüllte im Interview zudem, dass er die Asche seines Sohnes in einer Privatkapelle im Keller seines Hauses aufbewahren würde. «Sie sind neben meinem Vater. Ich habe treppabwärts eine kleine Kirche, eine Kapelle, und dort bewahre ich meinen Vater und meinen Sohn auf», so Ronaldo. Seine überlebende Tochter Bella beschreibt der Spieler von Manchester United im selben Interview als «spektakuläres, wunderschönes Mädchen», auf das seine gesamte Familie stolz sei. «Ich bin so, so glücklich», verrät der Star.