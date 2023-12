Critics Choice Awards: «Barbie» stellt bei Nominierungen Rekord auf

Zusätzlich ist Filmemacherin Gerwig für die «Beste Regie» sowie gemeinsam mit Partner Noah Baumbach (54) für das «Beste Originaldrehbuch» nominiert. Mit insgesamt 18 Nominierungen übertrifft «Barbie» den Vorjahressieger «Everything Everywhere All at Once» sowie «The Shape of Water», die in der Vergangenheit jeweils 14 Nominierungen verbuchen konnten.